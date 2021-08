Il Napoli potrebbe presto dire addio a uno dei suoi big in difesa: dalla Juventus potrebbe arrivare il sostituto

Il calciomercato estivo vive le sue ultime settimane e i club italiani si preparano a mettere a segno gli ultimi colpi. In casa Napoli potrebbe però arrivare anche un addio importante, e non parliamo di quello di Lorenzo Insigne, che continua a non sapere quale sarà il suo futuro.

A dire addio al club partenopeo potrebbe essere Kostantinos Manolas. Nel 2019 è arrivato al Napoli dalla Roma, ma a tornare sulle sue tracce in questo calciomercato estivo sembrerebbe essere l’Olympiacos, squadra da cui è approdato in Serie A. Per sostituire il greco Luciano Spalletti sembrerebbe guardare in casa Juventus.

Calciomercato Napoli, Manolas verso l’addio: idea Rugani come erede

Manca solo una settimana all’inizio della nuova stagione e il Napoli potrebbe presto rivoluzionare il proprio reparto difensivo. Infatti a dire addio al club partenopeo potrebbe essere Kostantinos Manolas, che dopo due stagioni con la maglia azzurra potrebbe tornare in patria per vestire nuovamente quella dell’Olympiacos.

Così il Napoli si troverebbe a dover trovare l’erede del greco per la difesa e potrebbe guardare tra le fila della Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, il mirino di Luciano Spalletti sarebbe puntato su Daniele Rugani. Il tecnico conosce bene il difensore poiché ha già allenato all’Empoli. I due club dovranno trovare un accordo e la formula giusta potrebbe essere quella del prestito oneroso. Dunque per la difesa del Napoli per la prossima stagione tutto dipenderà dal futuro di Manolas.