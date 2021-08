Napoli, sempre più dubbi attorno al futuro di Lorenzo Insigne: l’agente dubbioso sull’eventuale approdo allo Zenit

Il futuro di Lorenzo Insigne sempre più intriso di dubbi. Il numero 24 azzurro ha il contratto in scadenza al termine della stagione che si appresta ad iniziare e fa gola a diversi club, in primis l’Inter. Non mancano però anche ipotesi estere, come Arsenal ed Atletico Madrid, particolarmente vigili su quella che è la situazione del capitano azzurro. Tra i club esteri vigili c’è anche lo Zenit San Pietroburgo, ma l’agente del ragazzo ha allontanato quest’ipotesi.

Intervistato dal portale russo ‘Metaratings.ru’, l’agente del giocatore Vincenzo Pisacane ha chiuso ad un possibile approdo del giocatore in Russia: “Lo Zenit ha contattato l’agenzia ma non ha parlato con me. Il passaggio di Lorenzo in Russia resta comunque molto difficile”. In casa Napoli non ci sono però segnali di rinnovo, mentre l’Inter resta vigile: al momento ci sono stati infatti contatti con l’entourage, ma non con il club azzurro.