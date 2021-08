Diviso tra addio o rinnovo col Napoli, Lorenzo Insigne ha fatto un annuncio di calciomercato ai suoi compagni; l’Inter resta interessata

“Sì, è vero. C’è la possibilità che vada via”. Lorenzo Insigne, riporta il ‘Corriere dello Sport’, lo ha annunciato ai suoi compagni di squadra in ritiro, nella sala colazione, con i giornali spalancati sui tavolini. Il rinnovo col Napoli è ancora lontano e l’Inter è un’opzione affascinante. Così il capitano napoletano, fresco vincitore di Euro 2020, in scadenza di contratto a giugno 2022, non esclude un suo clamoroso addio alla squadra del cuore. Oltre all’Inter, come anticipato da Calciomercato.it, Insigne fa gola ad Arsenal e Atletico Madrid, che si sono già fatte avanti per ingaggiarlo a parametro zero.

Calciomercato Inter, due strade per arrivare a Insigne

I nerazzurri, dal canto loro, sono pronti a percorrere due strade: la prima è quella di trattare col Napoli il trasferimento di Insigne. Gli azzurri, però, chiedono circa 30 milioni di euro, mentre i milanesi ne possono offrire 15 più il cartellino di Sanchez o Vecino. La seconda pista porterebbe invece Marotta a trattare direttamente col giocatore il trasferimento a parametro zero tra soli quattro mesi, in vista della successiva stagione.