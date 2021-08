Napoli, Spalletti ‘avvisa’ il club e parla di Insigne | “Dobbiamo far qualcosa!”

Arrivano le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria in amichevole contro il Pescara: il tecnico parla di Insigne e mercato

Vittoria contro il Pescara per 4-0 e il Napoli che si prepara all’esordio stagionale in Serie A contro il Venezia. Benissimo Lorenzo Insigne, che dimostra di essere cresciuto ancor di più dopo la vittoria in Euro 2020. Un successo che ha voluto ricordare anche Luciano Spalletti nel postpartita. Il tecnico dei partenopei ha parlato del capitano azzurro, in scadenza di contratto nel 2022 e finito nel mirino dell’Inter e di club esteri come Atletico Madrid e Arsenal.

Napoli, Spalletti parla di Insigne e mercato

“Ricordiamoci chi è Insigne. È l’uomo che è andato a Wembley, davanti a 60 mila persone, e si è portato la Coppa a casa”. E’ ciò che ha detto Spalletti, che ha poi continuato: Deve fare sempre la differenza e la fa. Lo ha fatto pure oggi. Non si farà condizionare dal mercato“. Chiaro riferimento alle voci che lo vedono lontano da Napoli. L’allenatore ha poi parlato del mercato, invocando nuovi acquisti pubblicamente: “Chiaramente è un mercato con il cartello ‘Vietato l’azzardo’, ma dobbiamo fare qualcosa e stiamo cercando di farlo. Questa squadra si deve completare. Ounas? Lo tengo in considerazione”.