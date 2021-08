Kane è sempre più vicino a dire addio al Tottenham e approdare al Manchester City di Guardiola: allarme per Juventus e Inter

La storia di Kane con il Tottenham sta per arrivare al capolinea. Il centravanti è sempre più vicino al trasferimento al Manchester City di Guardiola. La volontà è chiara da ormai diverso tempo: dopo varie stagioni in quel di Londra, la punta insiste per lasciare il prima possibile gli ‘Spurs’. A maggior ragione considerando che gli inglesi non si sono neanche qualificati in Champions League. Il classe ’93 è stato inserito in lista UEFA, ma ciò nonostante non ha preso parte alla spedizione del gruppo in Portogallo per l’andata dei playoff di Conference League prevista per domani.

Il tecnico Espirito Santo proverà a chiarire l’esclusione in conferenza stampa, ma la frattura tra le parti sembra ormai insanabile. I ‘Citizens’ spingono e potrebbero concludere a breve l’affare per una cifra monstre introno ai 175-180 milioni di euro. Il direttore generale del Tottenham Fabio Paratici, dal canto suo, ha un occhio di riguardo per la Serie A e, con questa somma in tasca, potrebbe impensierire le big del campionato italiano. Juventus e Inter in particolare: l’ex CFO bianconero potrebbe, infatti, decidere di sferrare l’assalto decisivo a Lautaro e Vlahovic, col bomber della Fiorentina seguito da entrambe le compagini. Staremo a vedere.