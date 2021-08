Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole l'addio | Ci prova anche lo United

Nei piani di Cristiano Ronaldo rimane forte l’idea di lasciare la Juventus: dall’Inghilterra rivelano che lo United potrebbe provarci ancora

L’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe essere arrivata al capolinea. Una storia iniziata con quella fantasmagorica rovesciata all’Allianz Stadium, con la standing ovation dei tifosi bianconeri e poi quel viaggio in elicottero di Andrea Agnelli per sigillare un accordo storico. CR7 in Serie A, una bomba mediatica senza precedenti per il calcio italiano, che non si è tramutata però in una vittoria europea. Ora, in attesa di iniziare la prossima stagione, il portoghese vorrebbe lasciare Torino e dare l’assalto alla Champions League altrove. Per Cristiano Ronaldo il destino potrebbe riservare anche un clamoroso ritorno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Ronaldo scalpita per l’addio | Tentativo in extremis dello United

Le prossime saranno settimane concitatissime sul fronte Cristiano Ronaldo. Questo perché, come raccontato su queste pagine fin dai mesi scorsi, CR7 vuole lasciare la Juventus. Nella giornata di oggi si è parlato di un suo possibile ritorno al Real Madrid, ma dall’Inghilterra rivelano che potrebbe non essere quello il clamoroso ritorno. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il Manchester United nutrirebbe ancora delle speranze di raggiungere il portoghese entro la fine del mercato. Uno scenario dalle tinte romantiche, con Ronaldo che tornerebbe nel club che lo ha lanciato nella stratosfera del calcio Europeo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nella giornata di oggi, i ‘Red Devils’ non sono stati l’unica società di Manchester ad essere accostata al numero ‘7’ della Juventus: Jorge Mendes avrebbe proposto CR7 anche al City di Guardiola. Tanti scenari possibili per le prossime settimane, anche se gli incastri si fanno sempre più complicati col passare del tempo, con un’unica certezza: la volontà di Ronaldo è quella di lasciare la Serie A. Se poi questo significherà tornare in Premier League, nella Liga oppure approdare in Ligue 1 al PSG poco importa: l’importante per il lusitano è poter inseguire trofei ed il prossimo Pallone d’Oro.