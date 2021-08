Calciomercato Juventus, Ronaldo tenta la fuga | Si è offerto al City

La volontà di Cristiano Ronaldo di lasciare la Juventus sembra essere chiara: il portoghese si sarebbe offerto al Manchester City

Manca sempre meno all’inizio del campionato, ma i bianconeri covano ancora la più grande delle incognite: Cristiano Ronaldo sarà ancora un giocatore della Juventus nella prossima stagione? Le certezze sono davvero poche. Come raccontato su Calciomercato.it nei mesi scorsi, la volontà di CR7 rimane quella di lasciare Torino. Resta da trovare un club disposto a sobbarcarsi il faraonico ingaggio del portoghese e che possa anche accontentare i bianconeri con un indennizzo per la cessione. Le ultime indiscrezioni su Cristiano Ronaldo sorprendono tutti e lo vedono tornare ancora una volta in Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole Guardiola | Mendes lo offre al City

Sono giornate frenetiche sul fronte Cristiano Ronaldo, che potrebbe essere protagonista di un clamoroso trasferimento in questo finale di mercato. Secondo quanto rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, l’agente del lusitano lo avrebbe offerto al Manchester City: alto tradimento per i tifosi dello United. I Citizens sono alla ricerca di un attaccante con il quale, dopo l’arrivo di Grealish, poter mettere le mani sulla Champions League e quando si parla della Coppa con le grandi orecchie il nome di Cristiano Ronaldo vien da sé. Tornare in Premier League piacerebbe molto al portoghese, così come lavorare con un tecnico straordinario come Pep Guardiola. In questi giorni Jorge Mendes è a Londra e starebbe parlando anche con gli inglesi del proprio assistito più illustre. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Al momento, comunque, la pista Manchester City non trova conferme, mentre dalla Spagna rilanciano la possibilità che CR7 possa tornare al Real Madrid. Si è complicata, invece, la soluzione PSG: l’arrivo di Messi ha, di fatto, coperto anche quell’ultimo tassello. Potrebbe cambiare tutto se Kylian Mbappé dovesse lasciare i parigini per andare a Madrid, a quel punto si potrebbe scatenare un domino che coinvolgerebbe anche Cristiano Ronaldo. L’addio in questo finale di mercato del portoghese, seppur complicato, non è affatto remoto. La Juventus, in ogni caso, non rimarrebbe ferma e sostituirebbe CR7 con un nuovo innesto in attacco: insomma, le prossime settimane rischiano di essere davvero bollenti.