Calciomercato Inter, France Football: "Onana ha già l'accordo per il 2022"

Le voci continuano a rincorrersi, l’ultima arriva dalla Francia, precisamente da ‘France Football’: riguarda l’Inter e Onana

L’Inter è al centro del mercato a causa delle indiscrezioni che arrivano sul futuro di Romelu Lukaku. Una situazione che agita i tifosi e i dirigenti, le cifre che il Chelsea ha offerto, ed è pronto a rilanciare, sono da capogiro: oltre 100 milioni di euro cash con la possibilità di inserire nella trattativa anche Marcos Alonso. Per il belga, sarebbe pronto un contratto pluriennale faraonico da 12 milioni di euro netti a stagione. Il club e il calciatore iniziano a tentennare, nonostante avessero espresso la volontà di continuare il percorso insieme, iniziato nell’estate del 2019. Ma rifiutare offerte di questo genere, soprattutto in questo particolare momento storico, diventa davvero molto complicato. Ma non è l’unico affare che coinvolge i nerazzurri: si parla tanto del possibile approdo di André Onana a Milano nella prossima estate, quando si libererà a parametro zero dall’Ajax. Nel frattempo, come vi abbiamo ampiamente raccontato, si è inserito un altro club italiano e il Lione spera di averlo subito a disposizione, anche se la trattativa ha subito una frenata.

Calciomercato, dalla Francia: “Ha già firmato per l’Inter”

Dalla Francia, però, arrivano nuove indiscrezioni riguardanti il 25enne portiere camerunese. Secondo il giornalista di ‘France Football’ Nabil Djellit, Onana avrebbe già un accordo con l’Inter a partire dalla stagione 2022/2023. Dunque, arriverebbe a parametro zero alla corte del club di Suning per prendere il posto di Samir Handanovic tra i pali della squadra guidata da Simone Inzaghi. La trattativa col Lione, secondo il collega transalpino, sarebbe stata solo una mossa per non essere messo fuori rosa dall’Ajax. Adesso, che sembrava tutto fatto, si sarebbe tirato indietro proprio per questa sorta di preaccordo con la società nerazzurra per la prossima annata. Allo stato attuale, secondo le nostre indiscrezioni, nonostante l’interesse dell’Inter sia confermato, non abbiamo conferme a riguardo di questa intesa già raggiunta. Continueremo a seguire l’evoluzione della vicenda e vi terremo aggiornati.