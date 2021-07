Il giornalista di Radio Radio, Enrico Camelio, ha parlato del futuro di Xhaka. Il centrocampista svizzero è il profilo scelto da Mourinho per rafforzare la mediana della Roma

Nel corso del consueto appuntamento di CMIT TV, Enrico Camelio ha parlato del futuro di Xhaka. Il centrocampista, messosi in luce con la maglia della Svizzera, è il grande obiettivo di mercato della Roma. Come raccontato, il calciatore ha già dato la sua parola ai giallorossi e ovviamente a Jose Mourinho. Il portoghese è intenzionato ad affidargli le chiavi del centrocampo della Roma.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La fumata bianca non è ancora arrivata, con l’Arsenal che vorrebbe privarsi di Xhaka solo per un’offerta di almeno 20 milioni di euro cash. Anche la Juve ha mostrato interesse per il calciatore ma è ovviamente dietro, anche perché il primo nome per i bianconeri è sempre quello di Manuel Locatelli.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Frabotta alla Roma in attesa di Spinazzola: la situazione

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Roma, non va in ritiro

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho distrutto: “È strafinito!”

Come detto, Enrico Camelio, intervenuto a CMIT TV, ha parlato del futuro di Xhaka, esprimendosi in questa maniera: “Il calciatore – se non lo accontentano – non si presenta al ritiro dell’Arsenal!”. C’è dunque il rischio di un muro contro muro se Xhaka non dovesse essere venduto.