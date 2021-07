Non solo entusiasmo per l’arrivo a Roma, e alla Roma, di José Mourinho. C’è anche chi non crede molto nello ‘Special One’

Entusiasmo alle stelle lo scorso venerdì 2 luglio, quando allo scalo di Ciampino è atterrato José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, per un primo contatto con la sua nuova avventura italiana. L’allenatore portoghese, ingaggiato a sorpresa dai Friedkin, era atteso da moltissimi tifosi anche a Trigoria, che gli hanno fatto sentire tutto il loro affetto e la voglia di vedere in campo la sua nuova creatura giallorossa. Ma c’è anche chi non è dello stesso parere. Il ritorno dello ‘Special One’ in Serie A, dopo l’esperienza all’Inter, arriva dopo l’esonero da parte del Tottenham, visti i risultati non ritenuti all’altezza. Un ingaggio criticato aspramente dall’ex arbitro Luca Marelli, sul canale Twitch ‘Vaccaronni’: “Secondo me, Mourinho è un allenatore finito, resterà solo un anno alla Roma. Non è al passo con i tempi, gioca un calcio che andava bene dieci anni fa. È strafinito”. Un parere tranchant che non lascia spazio ad interpretazioni diverse. Di certo, da Mourinho si attendono molto i tifosi giallorossi, la società e tutti gli addetti ai lavori.