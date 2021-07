Mourinho atteso a Roma per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso, gli aggiornamenti in diretta

ORE 11.15 – Scatto in Aeroporto per Josè Mourinho ed il suo staff. Lo Special One ha pubblicato da pochissimi istanti un post su Instagram.

ORE 10.00 – Mourinho in arrivo a Roma. Primo messaggio ai tifosi: “Ci vediamo presto. Tifosi della Roma, sto arrivando”.

Roma attende trepidante l’arrivo di José Mourinho. Oggi, alle ore 14, il portoghese è atteso all’aeroporto di Ciampino, primo passo verso la sua nuova avventura in giallorosso. Il tecnico dovrebbe poi essere trasferito subito a Trigoria, dove ad attenderlo ci saranno i suoi nuovi sostenitori. Calciomercato.it, anche attraverso i collegamenti di CMIT TV con i nostri inviati, seguirà l’arrivo di Mourinho con continui aggiornamenti.