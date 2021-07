Josè Mourinho manda un messaggio ai tifosi della Roma attraverso un video postato sui social

Josè Mourinho pronto al ritorno in Serie A. Oggi, alle ore 14, il tecnico è atteso a Ciampino per iniziare la sua avventura alla guida della Roma. Intanto, in attesa del suo arrivo in Italia, lo stesso Mourinho ha voluto mandare un messaggio ai tifosi giallorossi, che ormai da settimane lo attendono con trepidante attesa.

LEGGI ANCHE >>> Roma, dall’Inghilterra: “Mourinho ha accettato troppo in fretta, adesso…”

“Ci vediamo presto. Tifosi della Roma, sto arrivando”. Poche parole rilasciate in un breve videomessaggio diffuso sui canali social della Roma. Mourinho saluta i suoi nuovi sostenitori.