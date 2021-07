Roma, dall'Inghilterra: "Mourinho ha accettato troppo in fretta, adesso..."

Roma, rumors dall’Inghilterra parlano di un Mourinho preoccupato per l’andamento di questa fase iniziale del calciomercato

Inizia ufficialmente l’era Mourinho in casa Roma. Domani l’allenatore portoghese sbarcherà nella capitale, dando il via alla sua seconda avventura in Italia dopo quella vincente vissuta sulla panchina dell’Inter. Come noto, lo ‘Special One’ ha già individuato i primi rinforzi sul mercato: Rui Patricio e Xhaka sono i primissimi obiettivi in entrata, come raccontato da Calciomercato.it. L’arrivo del portiere si sbloccherà solo dopo la cessione di Pau Lopez, mentre per il centrocampista svizzero, che vuole solo i giallorossi, manca l’intesa definitiva con l’Arsenal. Tempi lunghi che, in Inghilterra, fanno già discutere sullo stato del tecnico. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Messi è libero, gli aggiornamenti: trattativa ancora in corso

Roma, dall’Inghilterra: Mourinho preoccupato per il mercato che non si sblocca

Duncan Castles, cronista britannico, ha affermato nel suo podcast che l’allenatore portoghese avrebbe accettato la Roma troppo in fretta, incassando garanzie sul mercato che rischiano di essere disattese. Al momento, infatti, la dirigenza giallorossa è bloccata dalle cessioni che non sono ancora state definite, da Pau Lopez a Under. Tiago Pinto sarebbe al momento in difficoltà e, con Rui Patricio e Xhaka ancora bloccati, iniziano a circolare i primi rumors di un Mourinho preoccupato.