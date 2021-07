CM.IT | Messi è libero, gli aggiornamenti: trattativa ancora in corso

Leo Messi è ufficialmente svincolato. La trattativa con il Barcellona prosegue, ma l’accordo non c’è ancora

Leo Messi oggi ha chiuso ufficialmente la sua avventura col Barcellona, a circa 20 anni dal suo arrivo nel club. Presto, però, potrebbe iniziarne un’altra, sempre nella squadra che ormai è casa sua. La priorità dell’argentino, infatti, è firmare un nuovo contratto con i ‘culé’, un cambio di posizione netto rispetto al ‘burofax’ di un anno fa, di cui su Calciomercato.it abbiamo parlato da febbraio scorso. Serve ancora tempo, però, per festeggiare il suo nuovo inizio azulgrana.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, l’accordo tra l’entourage dell’argentino e il Barça non è stato ancora definito. La trattativa va avanti e, per quanto Messi sia consapevole che il momento di crisi gli imporrà un taglio rispetto allo stipendio da 40 milioni netti che percepiva fino a ieri, ci sono ancora dettagli economici da discutere e da limare.

Calciomercato, per Messi resta in agguato il PSG

Ad oggi, dunque, non si può affermare con certezza che Messi resterà al Barcellona. È l’epilogo più probabile e quello desiderato da entrambe le parti, certo, ma le sorprese, in questo tipo di trattative, non vanno mai escluse. Il PSG, da parte sua, resta in attesa di novità, pronto a rientrare in corsa se tra l’attaccante e i catalani la fumata bianca dovesse tardare ancora.

E, a quel punto, anticipare di un anno il viaggio a Madrid di Mbappé (che, secondo L’Equipe, ha ribadito che non rinnoverà) per evitare di perderlo a parametro zero, diventerebbe uno scenario plausibile. Un assist al Real che il Barcellona, ovviamente, vorrebbe evitare e un motivo in più per trovare l’intesa con Leo quanto prima.