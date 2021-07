Giornata speciale domani per la Roma. Finalmente sbarca nella Capitale José Mourinho, pronto a iniziare l’avventura in giallorosso

Habemus Mourinho. Domani alle 14 lo Special One atterrerà a Roma, più precisamente all’aeroporto di Ciampino. Dopo giorni, settimane di attesa, il portoghese metterà piede nella Capitale per cominciare ufficialmente la sua avventura romana e romanista. Dopo l’arrivo (blindato) a Ciampino dal Portogallo, Mourinho dovrebbe trasferirsi subito a Trigoria. Lì ad aspettarlo si attendono anche i tifosi giallorossi, che la Roma vuole assolutamente evitare si assembrino all’aeroporto.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Non è escluso che il tecnico si conceda poi anche a un saluto al suo nuovo popolo, verosimilmente dalla terrazza dove si sono affacciati alcune settimane fa anche i calciatori della Roma prima della partenza per Manchester. Resta il riserbo e l’incertezza sulla questione quarantena a cui Mourinho dovrà sottoporsi, essendo stato anche a Londra nelle ultime due settimane. Per lui si prospettano cinque giorni di isolamento fiduciario, anche se la Roma sta provando a ottenere una deroga per motivi di lavoro che gli consentirebbe anche di rispettare le date della presentazione ufficiale (lunedì 5 luglio a Terrazza Caffarelli, ma anche qui non ci sono certezze) e del raduno dei giocatori a Trigoria (martedì 6 luglio). Diversamente, slitterà tutto di un paio di giorni.