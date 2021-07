Calciomercato Roma, smentita idea Frabotta dalla Juve per Spinazzola

Nelle ultime ore, è circolato il nome di Gianluca Frabotta della Juventus per la Roma per sostituire l’infortunato Leonardo Spinazzola

La Roma deve fare i conti con una grave perdita, per diversi mesi: quella di Leonardo Spinazzola, l’esterno sinistro che si è procurato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra nel corso del vittorioso match dei quarti di finale di Euro 2020 dell’Italia di Mancini contro il Belgio. Il calciatore umbro verrà operato domani in Finlandia dal professor Orava, coadiuvato dal dottor Lempainen. Da capire per quanto resterà fuori, ma la casistica di questi tipi di infortuni riporta tempi abbastanza lunghi, sei mesi circa, per rientrare a pieno regime. Dunque, i giallorossi di José Mourinho dovranno necessariamente muoversi sul mercato per cercare un’alternativa.

E, tra le ipotesi tampone e low cost, nelle scorse ore è spuntato il nome di Gianluca Frabotta, 22enne esterno sinistro, nato proprio nella Capitale, della Juventus di Massimiliano Allegri. Tra le piste onerose, attenzione anche al nome di Federico Dimarco, di rientro all’Inter dopo l’ottima annata al Verona, valutato circa 10 milioni di euro, e di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, richiesta di 25/30 milioni.

Calciomercato Roma, Frabotta dalla Juventus: ecco come stanno le cose

Tornando al nome di Frabotta della Juventus, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al momento questa pista non è stata battuta dalla Roma e si tratta semplicemente di classici rumor di mercato. Il calciatore, per il quale si parla di un possibile rinnovo con i bianconeri fino al 2025, è concretamente seguito, invece, dall’Atalanta e dal Genoa, le due squadre che al momento si giocano le stesse possibilità di averlo nella propria rosa nella prossima stagione. Dunque, ad oggi, su Frabotta alla Roma piovono smentite: vedremo se cambieranno le cose nelle prossime settimane.