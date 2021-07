Leonardo Spinazzola si affida al professor Orava per l’operazione che sarà effettuata domani

Sta per partire il lungo viaggio che porterà Leonardo Spinazzola al ritorno in campo. La rottura del tendine d’Achille riportata nel match di venerdì sera col Belgio lo terrà fuori per parecchi mesi, probabilmente sette. Si tratta di un infortunio per certi versi anche più grave della rottura del crociato e quindi ci vorrà massima cautela. Oggi invece l’esterno della Roma e della Nazionale partirà, non metaforicamente, alla volta della Finlandia. Insieme a lui ci sarà il dottor Manara (medico del club giallorosso).

Domani Spinazzola si sottoporrà all’intervento chirurgico che sarà effettuato dal professor Orava con il dottor Lempainen. Orava è considerato un vero e proprio luminare in materia di tendine d’Achille, non a caso anche tanti altri campioni si sono affidati a lui in questi anni. Anche Bryan Cristante aveva scelto lui dopo il distaccamento del tendine riportato diversi mesi fa e la ripresa è stata decisamente buona.