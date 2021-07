Italia, confermata la rottura del tendine d’Achille per Spinazzola: il terzino lascia il ritiro e torna alla Roma

Brutte notizie in casa Italia: confermata la rottura del tendine d’Achille per Leonardo Spinazzola. Il difensore, uscito in barella nella sfida di ieri contro il Belgio, è dunque costretto a dare forfait, anche se subito si era capito che il suo Europeo potesse essere già concluso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Gli accertamenti effettuati da Leonardo Spinazzola oggi presso l’ospedale Sant’Andrea hanno confermato la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro. Il calciatore farà immediatamente rientro al club di appartenenza. Ora la Roma dovrà attentamente guardarsi sul mercato per tentare di sostituire il giocatore.