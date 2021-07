Per Leonardo Spinazzola si teme un lungo stop: un problema anche per la Roma con Mourinho e Tiago Pinto che valutano le mosse da fare

Doccia gelata per Leonardo Spinazzola. Il terzino si è infortunato negli ultimi minuti di Belgio-Italia e la diagnosi arrivata a fine gara è molto pesante: lesione del tendine d’Achille. Un infortunio che costringerà l’esterno della Roma ad un lungo stop. L’ex Juventus potrebbe saltare tutta la prima parte della prossima stagione, costringendo il club giallorosso a riflettere su eventuali modifiche ai piani sul mercato.

Di certo Tiago Pinto e Mourinho possono contare sul giovane Riccardo Calafiori sull’out mancino, dove comunque non era da escludere un intervento sul mercato. Un’ipotesi ora diventata più concreta e che potrebbe portare i capitolini a cercare un terzino sinistro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Roma, Spinazzola out: Mourinho ora valuta

Ovviamente si attenderà di capire quanto lungo sarà lo stop di Spinazzola e poi si deciderà il da farsi sul mercato. Anche perché il ruolo di terzino sinistro è uno dei più complicati da coprire in generale. Tra i calciatori potenzialmente sul mercato c’è Emerson Palmieri, un ex della Roma, in uscita dal Chelsea e corteggiato anche dal Napoli.

Altra conoscenza della Serie A è Dalot che ha dalla sua la possibilità di giocare sia a destra che a sinistra. Il Milan tratta per tenerselo e il calciatore vuole restare in rossonero ma c’è da convincere il Manchester United che non gradisce il prestito con diritto di riscatto. Non è da escludere anche qualche nome a sorpresa. Riflessioni che entreranno più nel vivo, appena si capirà l’effettiva durata dello stop di Spinazzola.