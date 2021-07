Le ultime sull’addio di Pau Lopez alla Roma. Il portiere spagnolo si prepara a vivere la prossima avventura al Marsiglia

In casa Roma si infiamma il mercato, proprio a margine dell’arrivo di Josè Mourinho. Svolta proprio in queste ore con Pau Lopez che ha fatto cadere alcuni dubbi e ora è molto vicino a dire sì al Marsiglia. Secondo quanto sottolineato da Calciomercato.it la trattativa si è riaperta e ora filtra ottimismo sulla felice conclusione della stessa. Come è noto i due club hanno da tempo un accordo per il prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 14-15 milioni di euro, che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Come ribadito, l’accordo con il giocatore non era ancora stato trovato al momento della riunione a Milano tra Marsiglia e Roma. L’affare entra nel vivo con i giallorossi che libererebbero così posto tra i pali per l’arrivo di un nuovo portiere: Rui Patricio in prima fila.