Nell’affare tra Roma e Marsigilia potrebbe essere coinvolto anche Under

Pau Lopez-Marsiglia, ci siamo. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Roma e il club transalpino sono vicinissimi a un accordo. L’incontro andato in scena oggi a Milano è stato molto positivo e pure nelle prossime ore gli intermediari lavoreranno per definire l’intesa, anche col giocatore. Si tratta di un affare in prestito con riscatto sui 15 milioni di euro che, come preteso dal gm Pinto, diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Molto richiesto in questa sessione, Pau Lopez è stato individuato come primo partente considerando che Mourinho ha già prenotato Rui Patricio. Non solo il portiere spagnolo: secondo le ultime indiscrezioni, l’operazione con i transalpini sarà allargata e coinvolgerà anche Under. L’esterno turco, classe ’97, è rientrato nella Capitale dopo l’esperienza al Leicester.