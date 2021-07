Belgio-Italia, tegola pesante per Mancini: esce in lacrime

Tegola pesante per Roberto Mancini nel finale di Belgio-Italia: Leonardo Spinazzola si è infortunato a pochi minuti dalla fine ed è stato costretto ad uscire

Brutta tegola per l’Italia di Roberto Mancini: Leonardo Spinazzola si è infortunato a pochi minuti dal novantesimo. Dopo uno scatto il terzino della Roma è caduto a terra dolorante: inevitabile l’intervento dello staff medico della Nazionale che non ha potuto far altro che constatare l’impossibilità del calciatore di continuare il match. Spinazzola ha lasciato il terreno di gioco in barella, piangendo. Per lui Euro 2020 sembra essere finito questa sera. Da quanto riferisce la ‘Rai’ è probabile che non si tratti di un problema muscolare ma di un infortunio al ginocchio. Maggiori informazioni si potranno avere soltanto nel post gara dopo i primi accertamenti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Belgio-Italia, infortunio per Spinazzola | Lieve infortunio per Oriali

Una serata non particolarmente fortunato per gli azzurri: come riporta la stessa ‘Rai’ piccolo incidente in panchina per Lele Oriali. Il dirigente è stato medicato al sopracciglio sinistro per un taglio.