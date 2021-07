Euro 2020, martedì la semifinale Italia-Spagna: un attaccante potrebbe saltare il match per infortunio

Martedì sera, Italia-Spagna metterà in palio un posto in finale a Euro 2020. Ennesimo capitolo di una sfida che si è riproposta spesso negli ultimi anni a livello di Europei, Confederations Cup, qualificazioni ai Mondiali. Questa volta, azzurri che partiranno quantomeno alla pari nel pronostico. Gli uomini di Mancini, dopo il successo con il Belgio, ora possono davvero puntare al successo finale. Gara che si annuncia tiratissima con le ‘Furie Rosse’ di Luis Enrique, cresciute alla distanza in questo torneo. Match che però potrebbe vedere il forfait di un protagonista in attacco.

Italia-Spagna, tegola per Luis Enrique: Sarabia a rischio

Si tratta di Pablo Sarabia, le cui condizioni preoccupano lo staff iberico. Il giocatore è uscito nel corso del quarto di finale di ieri contro la Svizzera. ‘As’ riferisce che il problema sarebbe all’adduttore destro. Nelle prossime ore previsti esami per capire se l’attaccante del Psg, autore fin qui di due reti a Euro 2020, sarà a disposizione oppure no. Pronto, nel caso di indisponibilità, a giocare dal primo minuto Dani Olmo.