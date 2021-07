Italia: oggi gli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio di Spinazzola. Il messaggio del laterale

C’è grande apprensione in casa azzurra per le condizioni di Leonardo Spinazzola. Il suo Europeo è finito ieri sera, ma l’esterno della Roma rischia anche un lungo stop: si teme infatti la rottura del tendine d’Achille. All’ora di pranzo il giocatore, accompagnato dal Prof. andrea Ferretti, lascerà il ritiro della Nazionale per svolgere a Roma tutti gli accertamenti del caso per chiarire l’entità dell’infortunio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Intanto il laterale scrive su Instagram: “Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma

Il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile.. Io vi posso solo dire che Torneró presto! Ne sono sicuro!”