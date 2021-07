Brutta batosta per Mancini: l’infortunio di Leonardo Spinazzola è molto grave. Si sospetta la rottura del tendine d’Achille

Più grave del previsto l’infortunio di Leonardo Spinazzola. Che i suoi Europei fossero finiti era chiaro, ma per il terzino – tra i migliori dell’Italia in questo torneo – la prima diagnosi è terribile: rottura del tendine d’Achille. Questo è quanto riporta ‘Sky’ al termine di Belgio-Italia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’esterno della Roma ha dovuto lasciare il terreno di gioco a poco più di 15 minuti dalla fine del match in barella e in lacrime. Un pianto di disperazione che non si è fermato neanche negli spogliatoi e che cerca il verdetto della prima diagnosi non ha aiutato a superare.