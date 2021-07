Calciomercato, la Juventus torna sotto | Sfida a Napoli e Roma

La Juventus e Cherubini a caccia di un vice Szczesny tra i pali. In risalita le quotazioni di Sirigu che piace anche a Roma e Napoli

Futuro sempre più lontano dal Torino per Salvatore Sirigu. Il club granata ha ufficializzato nelle scorse ore l’ingaggio di Berisha, che si unisce al rinnovo firmato da Milinkovic-Savic tra i pali della squadra del neo-allenatore Juric. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Secondo ‘La Stampa’ la soluzione più probabile adesso sarebbe l’addio del nazionale azzurro, sul quale starebbero facendo un pensierino Roma e Napoli come dodicesimo. L’ex PSG piacerebbe anche a Udinese, Genoa e Cagliari che gli darebbero però una maglia da titolare.

Juventus, si riaccende la pista Sirigu come vice Szczesny

Inoltre, su Sirigu ci sarebbe sempre l’interesse della Juventus come vice Szczesny dopo il divorzio da Buffon. Perin vorrebbe andare a giocare altrove e, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbero in risalita le quotazioni dell’estremo difensore del ‘Toro’ nelle strategie di mercato della dirigenza della Continassa.