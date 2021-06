Calciomercato Milan, nuova offerta a Kessie per il rinnovo di contratto

Dopo aver visto partire a parametro zero Donnarumma e Calhanoglu, il Milan sta lavorando per rinnovare il contratto, in scadenza nel 2022, a Kessie

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Partiti Gigio Donnarumma, diretto al Paris Saint-Germain, e Hakan Calhanoglu, ufficiale l’ingaggio da parte dell’Inter, a parametro zero, in casa Milan si sta lavorando alacremente per rinnovare un contratto importantissimo, quello di Franck Kessie. Il 24enne centrocampista è un punto fermo dell’undici di Stefano Pioli, un calciatore imprescindibile che, viste le sue ottime prestazioni, ha attirato le attenzioni di diversi club. E la sua situazione contrattuale, è in scadenza tra un anno esatto, preoccupa i tifosi rossoneri, visti i precedenti. La distanza tra le parti resta, la proposta del club è di 4 milioni di euro, la richiesta si aggira sui 6 milioni, ma la volontà di entrambe le parti in causa pare essere quella di continuare insieme l’avventura per diversi anni ancora, nonostante le voci su interessi di altre società per l’ivoriano. E, nei prossimi giorni, è previsto un nuovo incontro per ridurre le distanze.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Kessie diventa un caso | Ansia rinnovo: big in pressing

Milan, rinnovo Kessie: la nuova proposta rossonera

Stando a quanto sostiene il giornalista Andrea Longoni di ‘Telelombardia’, il Milan sarebbe pronto ad alzare l’asticella e rompere gli indugi per chiudere nel più breve tempo possibile il prolungamento contrattuale di Franck Kessie. Attraverso un tweet, Longoni ha svelato la nuova proposta che il club rossonero potrebbe proporre all’entourage del centrocampista della Costa d’Avorio: “Il Milan è pronto a salire a 5,5 milioni a stagione per Kessie“. Una cifra che potrebbe convincere il calciatore ad accettare la proposta, con buona pace degli altri club interessati.