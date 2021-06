Il futuro di Kessie resta tema caldissimo in casa Milan: il club rossonero pronto a trattare, l’ivoriano chiede 6 milioni di euro

Persi Donnarumma e Calhanoglu, il Milan guarda al discorso rinnovi per i giocatori che inizieranno dalla nuova stagione l’ultimo anno di contratto. A premere soprattutto è il destino di Franck Kessie: il rischio di perdere a zero il giocatore ivoriano spaventa e non poco il club rossonero che lavora ad un rinnovo contrattuale.

Calciomercato Milan, trattativa in corso per Kessie

La richiesta dell’ivoriano è di 6 milioni di euro, mentre la prima proposta rossonera è di 4 milioni, il doppio dell’attuale ingaggio. A differenza però dei casi Donnarumma e Calhanoglu, il Milan si siederà ad un tavolo per trattare. Secondo ‘Sportmediaset’, dall’entourage del giocatore c’è apertura a trattare: probabile che un’intesa possa raggiungersi a metà strada, magari con l’inserimento di alcuni bonus. Big italiane come Inter e Juventus sono alla finestra, così come altri club europei, ma da casa Milan non c’è alcuna rassegnazione di perdere il giocatore a zero. C’è distanza, ma da parte della dirigenza c’è grande voglia di sedersi ad un tavolo per trattare.

L’agente del giocatore ha già fatto sapere che con 6 milioni di euro arriverà immediatamente la firma, ma si valuteranno altre possibilità. Non è neppure da escludersi l’ipotesi di una cessione in estate. Se il Milan dovesse capire che non ci sarebbero margini per il rinnovo e nel frattempo dovesse arrivare una proposta da altri club, magari dalla Premier League, l’offerta potrebbe essere presa in considerazione. Scenari simili appaiono però prematuri, Kessie viene ritenuto un patrimonio e il Milan tenterà in ogni modo di blindarlo e rinnovargli il contratto.