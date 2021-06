Calciomercato Milan, futuro Kessie: il punto sul rinnovo

Il rinnovo di Franck Kessie è una priorità per il Milan. La proprietà ha bisogno di dare un segnale forte dopo aver perso Calhanoglu e Donnarumma

Tiene banco in casa Milan il problema rinnovi. I rossoneri hanno perso a zero Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, passati rispettivamente all’Inter e al Psg. Ora Maldini e Gazidis devono evitare che succeda lo stesso con i calciatori che andranno in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2022.

Le attenzioni sono puntate soprattutto su Franck Kessie. Il centrocampista, vero idolo dei tifosi rossoneri e leader, fuori e dentro dal campo, deve essere blindato, al più presto. Elliott deve dare un forte segnale affinché il progetto Milan non perda di credibilità. La volontà della proprietà è quella di trovare un accordo con il calciatore ivoriano ma al momento tra le parti c’è distanza. L’ultima offerta rossonera è di 4/4,5 milioni di euro; l’entourage di Kessie, invece, ne vorrebbe 6.

Calciomercato Milan, futuro Kessie: un rinnovo a tutti i costi

Una distanza colmabile anche per il fatto che la volontà del ‘presidente’ – è così che viene chiamato dai compagni di squadra – è quella di continuare ad indossare la maglia del Milan. E’ evidente che il club è chiamato a fare un sacrificio economico per un calciatore, che ha dimostrato di essere davvero insostituibile. Kessie, chiaramente, non faticherebbe a trovare una nuova sistemazione. In Inghilterra sono tutti pazzi per l’ivoriano ma piace parecchio anche al solito Psg e alla Juventus di Allegri ma al momento la priorità è il Milan. Bisogna, però, fare in fretta. Questa volta, un addio a parametro zero, sarebbe davvero imperdonabile.