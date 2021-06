Calciomercato Milan, rebus Kessie | Caso rinnovo: big in pressing

Il Milan lavora sul calciomercato, ma deve anche stabilire il futuro di Franck Kessie. Il rinnovo di contratto non arriva e il centrocampista è sempre più in bilico

Il Milan cerca di mantenere alta l’asticella in vista della prossima stagione, alla ricerca dei profili giusti per rinforzare in maniera importante la rosa. I rossoneri sono pronti ad affondare il colpo per i calciatori che serviranno a Stefano Pioli per la sua rosa. Gli uomini della dirigenza, però, dovranno concentrarsi anche sulle permanenze e i possibili addii alla compagine rossonera.

Dopo le partenze di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, un nome che sta attirando particolare attenzione mediatica è quello di Franck Kessie. Il centrocampista si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo nell’ultima stagione a Milano. La sua crescita è stata enorme, tanto da far decollare in maniera esponenziale anche la sua valutazione in ottica calciomercato. Da trascinatore per il Milan di Pioli a vero e proprio caso sul calciomercato, il passo è breve e ora il futuro di Kessie è sempre più in bilico. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, rebus Kessie: resta la distanza sul rinnovo

Il nome di Kessie non manca di interessare le maggiori big italiane e internazionali che restano alla finestra per il centrocampista. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e inoltre il calciatore vivrà una stagione particolare e decisamente congestionata, tra l’Olimpiade con la Costa D’Avorio e la Coppa d’Africa. Interruzioni che di certo non saranno facili da gestire per i rossoneri e con la spina rinnovo che resta dolorosa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, permane, infatti, la distanza con il Milan che propone 4 milioni più bonus di ingaggio. Troppo poco per il calciatore che ne pretende 6 e che viene valutato da Maldini sui 50 milioni di euro. Intanto gli interessamenti in Italia, con il calciatore accostato a Inter e Juventus, e dall’estero non mancano: le big di Premier e in particolare l’Arsenal restano alla finestra, fiutando il grande colpo. Kessie al bivio per il futuro. Ora il Milan deve accelerare se non vuole perderlo.