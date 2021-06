Dopo aver lasciato partite a parametro zero Donnarumma e Calhanoglu, il Milan lavora al rinnovo di Franck Kessie, in scadenza nel 2022

La politica del Milan è cambiata e lo abbiamo visto con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, non hanno trovato l’accordo per il prolungamento e hanno lasciato, o lasceranno nei prossimi giorni ufficialmente, il club rossonero a parametro zero. Il portiere della Nazionale italiana di Roberto Mancini si è sottoposto alle visite mediche per il Paris Saint-Germain lunedì scorso a Roma, propedeutiche alla firma di un contratto quinquennale da 10 milioni di euro più bonus. Il turco, invece, dopo l’eliminazione da Euro 2020 è volato a Milano per firmare il contratto fino al 2024 con i ‘cugini’ dell’Inter. Adesso, però, la preoccupazione principale è rivolta a Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto tra un anno, il 30 giugno 2022, e al momento non pare esserci accordo. Una situazione che può ricalcare le orme degli altri due calciatori sopracitati. “Il Milan ha perso Calhanoglu e Donnarumma a zero, non può non rinnovare il contratto a Kessie – le parole di Andrea Longoni, giornalista, a ‘Top Calcio 24’ – A livello mediatico, lo avrei ufficializzato oggi, è una notizia che tutti i tifosi milanisti aspettano con ansia. Si andava a coprire anche il passaggio di Calhanoglu all’Inter”.