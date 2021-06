Donnarumma, visite mediche con il Psg: confermata anticipazione CM.IT

Gianluigi Donnarumma ormai a un passo dal Psg, confermate le anticipazioni della nostra redazione: visite mediche con il club francese

Ormai ci siamo: Gianluigi Donnarumma è vicinissimo a diventare un giocatore del Psg. Il portiere della Nazionale, che lascerà il Milan per la scadenza del suo contratto con i rossoneri, è pronto a legarsi ai francesi per le prossime stagioni.

Come anticipato ieri da Calciomercato.it, oggi a Roma visite mediche per Donnarumma con il Psg. L’estremo difensore ha lasciato momentaneamente il ritiro azzurro, approfittando di una giornata libera concessa dal ct Mancini, per svolgere l’iter che dovrebbe concludersi con l’ufficializzazione del trasferimento in Ligue 1.