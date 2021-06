Manca poco all’ufficialità di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain: il portiere azzurro domani sosterrà le visite mediche a Roma







La titolarità nella gara contro il Galles, qualche ora di riposo, poi il passo fondamentale per una nuova grande avventura professionale. A Roma, nella giornata di domani, Gigio Donnarumma sosterrà le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del PSG, step fondamentale per quella che sarà l'ufficializzazione che arriverà nelle prossime ore da parte del club francese.