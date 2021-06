Italia-Galles, passerella per Donnarumma ma quanti fischi

Italia-Galles finisce 1-o per gli azzurri di Mancini, nel finale c’è spazio anche per Sirigu che subentra a Donnarumma, subissato dai fischi









L’Italia di Mancini continua a incantare e far cantare tutti, a prescindere – ovviamente – dalla fede calcistica dei tifosi. Eppure ci sono cose che non riescono a stare fuori dalla festa azzurra, una di queste è Donnarumma, una vicenda che ha scottato terribilmente il popolo rossonero. Negli ultimi minuti del match col Galles, il ct concede la passerella anche al portiere, facendo entrare Sirigu. All’uscita dell’estremo difensore, formalmente ancora del Milan per una decina di giorni, sono stati tanti gli applausi, ma parecchi anche i fischi dagli spalti . Verosimilmente tanti quanti i sostenitori rossoneri presenti oggi all’Olimpico. Ma non è da escludere che tra questi ci fossero anche spettatori ‘neutrali’ che non hanno comunque gradito la scelta finale di Donnarumma, ormai prossimo al PSG. Per fortuna, a fare da contraltare, c’è stata la festa al fischio finale: “Ooh Mancini, portaci in finale”, hanno cantato i quindicimila a Roma. Sull’onda di un’altra notte magica.