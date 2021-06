Il Milan pronto a dire addio ad un obiettivo di mercato: accelerazione improvvisa e chiusura imminente, fumata bianca in arrivo

Il Milan deve arrendersi. Operazione in dirittura d’arrivo con i rossoneri battuti: come si legge su ‘sport.es’, il Barcellona è molto vicino alla cessione di Junior Firpo. Il laterale ispano-domenicano, accostato anche all’Inter, è ad un passo dal Leeds. Nonostante la sua preferenza per la destinazione italiana ed in particolare per il Milan, l’interesse di Bielsa ha cambiato le carte in tavola. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, accordo Leeds-Barcellona per Junior Firpo

Come riporta il quotidiano spagnolo, l’inserimento del Leeds ha portato a sbloccare l’affare: un’operazione da 15 milioni di euro che potrebbe chiudersi nel giro di 24-48 ore. Junior Firpo ha così messo in archivio i contatti con il Milan e detto sì alla squadra inglese.

A convincerlo la possibilità di recitare un ruolo da protagonista con Bielsa e il contratto a titolo definitivo. I club lavorano alla definizione dei dettagli: fumata bianca in arrivo, Junior Firpo sempre più lontano dalla Serie A.