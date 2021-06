Calciomercato Milan, ballano 5 milioni col Real Madrid per Brahim Diaz

Il Milan e Brahim Diaz sono destinati a incontrarsi nuovamente nella prossima stagione: si cerca l’intesa definitiva col Real Madrid

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Si continua a lavorare alacremente sull’asse Milano-Madrid per Brahim Diaz. Il trequartista, impegnato con la Spagna ad Euro 2020, è una priorità per l’allenatore Stefano Pioli, a maggior ragione dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, passato all’Inter. Come raccontato nelle scorse settimane, la formula scelta per il nuovo trasferimento al Milan è quella del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Real Madrid, desideroso di non perdere il controllo del 21enne calciatore. E in queste ore si sta lavorando sulle cifre, per arrivare alla definitiva fumata bianca e chiudere l’affare.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, clamoroso Inter | Altro colpaccio dopo Calhanoglu

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ballano 5 milioni di euro tra il diritto di riscatto e il contro riscatto. Nel caso in cui il primo dovesse essere fissato a quota 20 milioni, il secondo sarà di 25 milioni. La seconda opzione è quella che vede il riscatto a 25 milioni e il contro riscatto a 30 milioni. Si ragiona su queste basi. Anche perché le soluzioni alternative proposte a Brahim Diaz non hanno trovato il gradimento del calciatore, desideroso di giocarsi le sue carte al Milan o al Real. E il club rossonero ha richiesto la valorizzazione del calciatore, dopo il prestito secco dello scorso anno. Dunque, si continua a trattare in attesa della quadratura del cerchio.