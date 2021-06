CM.IT | Milan-Adli, possibilità vicine allo zero: le ultime

Adli non andrà all’Arsenal, bassissime anche le chance di vederlo in rossonero: le ultime

Amine Adli non vuole l'Arsenal. Questo, però, non significa che diventerà un nuovo calciatore del Milan. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club rossonero residua nella short list delle possibili squadre per il talento del Tolosa classe 2000, ma da ambienti vicini al calciatore si apprende che le possibilità di trasferimento sono molto basse.

Adli continuerà, con ogni ragionevole certezza, la sua avventura calcistica in Francia, in Ligue 1, con numerose offerte che sono arrivate sul tavolo dei suoi procuratori, in particolare quella del Lille campione in carica.