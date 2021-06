Calciomercato Milan, accordo per Brahim Diaz col Real Madrid

Il ritorno di Brahim Diaz al Milan, dopo il prestito secco dello scorso anno, dal Real Madrid si avvicina sempre di più: le ultime

I cinque milioni di euro che ballavano, hanno trovato la propria collocazione e, adesso, manca davvero pochissimo per la definitiva fumata bianca. Stiamo parlando dell’affare Brahim Diaz, 21enne trequartista del Real Madrid, nella scorsa stagione in prestito secco al Milan. Come spiegato nelle scorse settimane, i rossoneri spingevano per la soluzione in prestito con diritto di riscatto, mentre i castigliani volevano un contro riscatto per non perdere completamente il controllo del calciatore.

E la soluzione è stata così trovata, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it: per il riscatto, il club meneghino dovrà sborsare 22 milioni di euro. Di contro, il Real di Florentino Perez, se vorrà riavere in rosa Diaz dovrà aggiungere 5 milioni, per un totale di 27 milioni. Adesso, per chiudere la trattativa, si attendono le mosse del Milan, alle prese con le questioni riguardanti il rinnovo di Franck Kessie e il riscatto di Sandro Tonali dal Brescia.