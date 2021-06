Lazio a caccia di colpi da regalare a Sarri: il sogno è Brandt del Borussia Dortmund, per la difesa si avvicina Angileri del River Plate

E’ una Lazio che sogna in grande. Dopo l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, il club capitolino punta a diversi profili sul mercato. Sarri in particolare chiede rinforzi sulle corsie difensive, ma non solo. Il ds laziale Tare era presente ieri a Milano per un blitz di mercato, soffermandosi con i rappresentanti di Messias e Skorupski. Ma il club biancoceleste ha un grande sogno, si tratta di Julian Brandt, tedesco del Borussia Dortmund. Il centrocampista non sta trovando molto spazio nella rosa del club giallonero e potrebbe partire in estate. Lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’, che sottolinea come il costo del cartellino del giocatore si aggiri attorno ai 25 milioni di euro. Per Sarri e la rosa biancoceleste, l’ex Bayern Leverkusen rappresenterebbe un innesto di enorme livello in un reparto, il centrocampo, già molto forte di per sé.

Calciomercato Lazio, obiettivo terzino: Angileri in pole

Il quotidiano romano sottolinea inoltre come il club biancoceleste sia a caccia di rinforzi per le corsie difensive. A sinistra il nome più caldo sembra essere quello di Fabrizio Angileri, terzino sinistro del River Plate classe 1994. Il giocatore avrebbe già chiesto al club di Buenos Aires di essere ceduto: l’opportunità di approdare a Roma lo intriga e non poco. La Lazio potrebbe presentare un’offerta nei prossimi giorni. Nel contratto del laterale argentino, di chiare origini italiane, è presente una clausola di 7 milioni di euro. Tanto potrebbe bastare alla Lazio per acquistarlo.

Gli altri profili graditi sono Grimaldo del Benfica (più costoso) e, sempre in casa lusitana, anche Nuno Tavares, che ha una clausola rescissoria altissima e su cui è più avanti il Napoli. Attenzione poi ad Augustinsson, che è retrocesso con il Werder Brema e si sta mettendo in mostra con la Svezia all’Europeo. Il giocatore non vuole disputare la 2.Bundesliga e complice la retrocessione potrebbe partire con un prezzo vantaggioso. Nel frattempo a destra il nome in pole è sempre Hysaj, pupillo di Sarri, che aspetta una chiamata dal club capitolino.