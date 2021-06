CM.IT | Calciomercato Lazio, un pupillo per Sarri: gli aggiormamenti

Le ultime della redazione di Calciomercato.it sulla possibilità per Elseid Hysaj di ritrovare Sarri alla Lazio

Continuano le voci di un imminente matrimonio tra Elseid Hysaj e la Lazio. Rumors che si susseguono dopo l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste ed il consolidato rapporto tra il tecnico toscano ed il terzino destro albanese. Rispetto alle fughe in avanti paventate nelle ultime ore, Calciomercato.it ha sondato l’entourage del calciatore che ha smentito closing imminenti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Al momento, si può pensare ad un interesse che non si è manifestato in offerte concrete da parte del club capitolino che possano condurre Hysaj ad una firma nelle prossime ore. Come noto, il terzino si libererà dal Napoli il prossimo 30 giugno a parametro zero dopo un lungo percorso in maglia azzurra.