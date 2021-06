Napoli, la società punta a rinnovare il contratto di Insigne: novità possibili una volta concluso l’Europeo

Obiettivo rinnovo. Lorenzo Insigne è uno dei nomi top del nostro campionato con il contratto in scadenza nel 2022. In merito al futuro del numero 10 della nazionale, impegnato con gli azzurri di Roberto Mancini agli Europei, si parla di possibili addii in estate che possano permettere al Napoli di monetizzare dalla sua cessione. Dall’ipotesi Lazio, dove ritroverebbe Sarri e l’amico Immobile, prontamente smentita dallo stesso giocatore, fino alla pista Barcellona, con il recente interesse dei catalani.

Stando però a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, obiettivo del club azzurro sarebbe quello di rinnovare il contratto del giocatore. Una trattativa complessa, di cui il Napoli vuole discutere al termine dell’Europeo. Spalletti ha già chiamato il giocatore per una telefonata interlocutoria e sarà fondamentale il primo incontro. Il club sa che Insigne rappresenta uno dei pezzi pregiati della rosa e vorrebbe evitare di perderlo a zero. Il capitano però non vuole accettare una proposta inferiore a quella attuale (5 milioni di euro l’anno), mentre il club vorrebbe abbassare il monte ingaggi. Per questo la trattativa non appare semplice, ma ci sarà tempo per discuterne una volta terminati gli impegni del giocatore con la nazionale.