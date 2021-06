Il Milan si è tuffato in sede di calciomercato alla ricerca del profilo giusto per sostituire Calhanoglu: intreccio con Insigne e il Napoli

Chi sarà l’erede di Calhanoglu? È presto per dirlo, ma il Milan sta lavorando intensamente in questi giorni per assicurarsi un sostituto all’altezza. L’addio del turco è stato un colpo duro da digerire, considerando soprattutto che si è trattato della seconda perdita consecutiva parametro zero dopo Donnarumma. Come se non bastasse, l’ex Bayer Leverkusen sarà una nuova pedina dello scacchiere di Simone Inzaghi all’Inter. I rossoneri, dal canto loro, pare abbiano in mente un gran colpo per non far rimpiangere Calhanoglu. Stando a quanto si apprende dal giornalista esperto di calciomercato Rudy Galetti, molto vicino all’ambiente del ‘Diavolo’, uno dei nomi presenti sul taccuino di Maldini è quello di Philippe Coutinho.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

I lombardi starebbero valutando l’opportunità di un prestito dal Barcellona, visto che il brasiliano – in scadenza di contratto a giugno 2023 e con una valutazione di 30-40 milioni di euro – non rientra più nei piani tecnici dei blaugrana. Ma occhio al rilevante intreccio con il Napoli in Serie A per l’ex Inter.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, confessione dell’agente: “Piace all’Inter”

Calciomercato Milan, erede Calhanoglu: intreccio Coutinho-Insigne

Come rivelato dal portale ‘PaoloBargiggia.it’, gli spagnoli avrebbero fatto un sondaggio per Insigne. L’attaccante napoletano è in scadenza di contratto a giugno 2022, ma l’accordo per il rinnovo stenta ad arrivare. La sua intenzione sarebbe quella di rimanere ma con un ingaggio non inferiori ai 4,5 milioni attualmente percepiti. Ecco che il Barça potrebbe tentare l’assalto al classe ’91 e tentare di inserire nell’affare proprio il cartellino di Coutinho, con l’azzurro valutato intorno ai 40 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, colpo a rischio | Trovato l’accordo

Potrebbe prendere vita, perciò, un super intreccio di mercato in Serie A, con Coutinho sullo sfondo. Vedremo se il Milan deciderà di affondare il colpo o guarderà altrove.

Emanuele Tavano