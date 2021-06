Italia, Insigne parla di Europeo e futuro: l’attaccante si è soffermato anche sulle voci di mercato

“Sto vivendo un sogno. Sto affrontando questa competizione da protagonista e ne sono orgoglioso. Sto dando più del 100% per ripagare la fiducia del mister e della squadra”. E’ un Lorenzo Insigne voglioso e desideroso di dare il massimo per questi Europei. L’attaccante azzurro ha parlato con entusiasmo in vista dei prossimi impegni: ” giovani stanno vivendo qualcosa di straordinario ed è un bene anche per noi. Mancini riesce a far rendere tutti al massimo esaltando le caratteristiche di tutti. La nostra forza è il gruppo”. Sul centrocampo: “Avere alle spalle un centrocampo del genere mi rende felice. Tanti ci invidiano questi giocatori, che mettono qualità e intensità”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ora il percorso azzurro passa dall’Austria: “Sono una squadra che fa pressing, corre molto e riaggrediscono appena persa la palla. Dobbiamo studiarli, ma anche loro dovranno prepararsi per affrontarci. Sappiamo che è una gara da dentro o fuori, che un episodio può cambiare tutto, ma non dobbiamo pensarci e farci trovare pronti giocando con tranquillità”.

Insigne ha però parlato anche di futuro. Recentemente infatti si è parlato per lui di un possibile addio al Napoli con approdo alla Lazio dal suo ex tecnico Sarri. Oltre a Koulibaly e Fabian Ruiz, il numero 24 azzurro potrebbe essere uno dei sacrificati eccellenti della società partenopea. “Penso solo a giocare l’Europeo, dopo ci sarà tempo per parlare con la società. Hanno detto che Immobile stia facendo il ‘direttore sportivo’ qui per portarmi alla Lazio, ma non è vero. Non mi ha detto nulla. Siamo amici e abbiamo un ottimo rapporto dai tempi di Pescara, andremo anche in vacanza insieme, ma non abbiamo parlato di questo”.