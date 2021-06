Serie A, dal Milan all’Atalanta fino alle romane: le ultime sul talentuoso difensore Hincapié, osservato speciale dai club italiani

Accostato nelle scorse settimane a Lazio, Milan e Roma, in rigoroso ordine alfabetico, Piero Hincapié sta stupendo tutti in Coppa America con la maglia dell’Ecuador. A soli 19 anni, il difensore centrale è considerato uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano. Sotto contratto con il Talleres fino al 2025, il prodotto del vivaio dell’Independiente del Valle ha attirato le attenzioni di diversi top club europei. Oltre alle italiane, infatti, sono segnalate sulle sue tracce anche società del calibro di Atletico Madrid, Bayern Monaco, Atalanta e il ‘solito’ Paris Saint-Germain, solo per citarne alcuni.

Nel frattempo, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al Talleres sono arrivate proposte da 4 milioni di euro per il 70% del cartellino del calciatore, rispedite al mittente in quanto ritenute insufficienti. Il club argentino resta in attesa, sperando in un rilancio che possa soddisfare tutte le parti in causa. Ma quello di Hincapié è un nome da seguire con molta attenzione, per il presente e il futuro.