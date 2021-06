CM.IT | Calciomercato Napoli, le ultime su Nuno Tavares: clausola monstre

Il Napoli ha messo gli occhi su Nuno Tavares del Benfica, che interessa anche alla Roma: ecco le ultime di Calciomercato.it

Nelle scorse settimane, vi avevamo raccontato dell’interesse della Roma per Nuno Tavares. Il terzino del Benfica, capace di giocare sia a destra sia a sinistra, potrebbe andar via nel corso della prossima sessione di mercato. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e quello giallorosso non è l’unico club italiano interessato. Infatti, anche il Napoli ha espresso degli apprezzamenti per Nuno Tavares.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’interesse del Napoli per Nuno Tavares è concreto. Il giocatore gradirebbe un’eventuale trasferimento in maglia azzurra, visto che i partenopei sono considerati un grande club come il Benfica. Il terzino portoghese ha una clausola rescissoria dal valore di 88 milioni di euro: una cifra fuori mercato, se il Napoli dovesse decidere di imbastire una trattativa, il prezzo dovrà essere per forza di cose rivalutato. Per il momento, Nuno Tavares è presente nella lunga lista di Cristiano Giuntoli.