L’Italia si gode la grande vittoria contro la Turchia, ma deve fare anche i conti con l’ennesimo infortunio che priverà Mancini di una pedina importante contro la Svizzera

L’Italia ha aperto alla grande il suo Euro 2020 con una vittoria roboante e convincente contro la Turchia per 3-0. Nonostante la grande gioia per la squadra di Roberto Mancini, la Nazionale continua però a perdere i pezzi. Dopo l’infortunio di Sensi, con Verratti ancora out, e il forfait di Pellegrini sostituito da Castrovilli, si ferma anche un altro titolare.

Si tratta di Alessandro Florenzi che, come riporta ‘Sky Sport’, ha accusato una contrattura al polpaccio, dove aveva già accusati fastidi in passato. In mattinata il giocatore di proprietà della Roma ha svolto degli esami strumentali che fortunatamente non hanno evidenziato lesioni. Rientrerà in gruppo da qualche giorno, ma ovviamente non sarà a disposizione contro la Svizzera mercoledì.