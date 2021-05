CM.IT | Calciomercato Roma, interesse per Nuno Tavares: le ultime

La Roma è attenta allo sviluppo dei giovani in giro per l’Europa e Nuno Tavares è un nome concreto: le ultime di Calciomercato.it

La Roma questa sera alle 20:45 scenderà in campo contro la Lazio, con Fonseca desideroso di dimenticare il durissimo 3-0 subito all’andata. La società, però, sta già pensando alla prossima stagione. I Friedkin hanno un progetto ambizioso, e lo hanno dimostrato con l’ingaggio di José Mourinho. Il portoghese tornerà in Serie A per la prima volta dal 2010 e per fare bene Tiago Pinto dovrà mettergli a disposizione materiale umano importante su cui lavorare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via a zero: resta in Serie A

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, Nuno Tavares è un nome che piace alla dirigenza della Roma. ‘Jolly’ utilizzabile sia sulla fascia sinistra, sia su quella destra, per i giallorossi è una pista concreta. I contatti verranno approfonditi nelle prossime settimane, nel quale potrebbero esserci ulteriori novità. Col Benfica ha un contratto in scadenza nel 2024 e questa stagione ha collezionato ventidue presenze in tutte le competizioni, siglando anche tre assist.