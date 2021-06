Il Ds della Lazio Tare presente a Milano: entra nel vivo il mercato biancoceleste

Lazio al lavoro per Maurizio Sarri. Il Ds Igli Tare era presente nelle ultime ore a Milano, con il mercato dei biancelesti entrato nel vivo dopo l’approdo sulla panchina dei capitolini dell’ex tecnico di Napoli, Juve e Chelsea.

Tare – come raccolto da Calciomercato.it – nel pomeriggio ha incontrato alcuni intermediari in centro a Milano, soffermandosi specialmente con i rappresentanti di Messias e Skorupski. Il brasiliano rivelazione del Crotone è da tempo sul taccuino della Lazio e piace anche al Torino in Serie A. Il portiere polacco, invece, può lasciare il Bologna e potrebbe rappresentare un’idea tra i pali. Skorupski di recente è stato proposto pure alla Juventus come vice Szczesny. Inoltre, nei discorsi tra le parti potrebbe essere finito anche Muriqi, nuovamente nel mirino del Fenerbahce per un possibile ritorno in Turchia dopo la deludente stagione nella Capitale.