Mercato, Kramaric nel mirino di Inter, Juve e Milan: richiesta Hoffenheim

Nelle scorse ore, è giunta dalla Germania la notizia che vorrebbe Inter, Juventus e Milan interessate a Kramaric dell’Hoffenheim

Attualmente impegnato all’Europeo con la maglia della Croazia, Andrej Kramaric è entrato prepotentemente nelle indiscrezioni di calciomercato quest’oggi. In attesa di affrontare la Spagna di Luis Enrique lunedì 28 giugno alle ore 18, il bomber croato è stato accostato a tre top club italiani: Inter, Juventus e Milan. Autore di ben venticinque gol in trentaquattro partite disputate con la maglia dell’Hoffenheim, per il calciatore si parla da diversi anni di un possibile approdo in Serie A, ma le voci non si sono mai trasformate in qualcosa di concreto. La notizia della ‘Bild’ ha, ovviamente, fatto il giro di tutte le redazioni sportive, italiane e non, e anche la nostra ha voluto approfondire la questione.

Inter, Juventus e Milan su Kramaric: valutazione e scenari futuri

Il valzer degli attaccanti è pronto a scatenarsi in questi mesi che mancano da qui all’inizio della stagione 2021/2022. L’Inter deve cercare di trovare l’accordo con i nuovi agenti di Lautaro Martinez per il prolungamento di contratto, con adeguamento dell’ingaggio. Ma per l’argentino le voci che arrivano da Barcellona sono sempre più insistenti. La Juventus dovrà capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, accostato al Psg nell’ambito di una trattativa che potrebbe vedere protagonista anche Mauro Icardi. Mentre al Milan, viste le condizioni precarie di Ibrahimovic, si sta cercando di chiudere il cerchio per Olivier Giroud.

Per quanto riguarda Kramaric, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al momento nessuna delle tre piste italiche ha basi solide. I nerazzurri devono prima cercare di sistemare i bilanci, mentre i bianconeri hanno in rosa un calciatore simile per caratteristiche al 30enne croato come Paulo Dybala, in attesa di rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Più plausibile la pista rossonera, ma allo stato attuale non si registra alcun passo in avanti fatto in questa direzione. Non sono esclusi, ovviamente, movimenti nel corso della sessione estiva di calciomercato. In scadenza di contratto con l’Hoffenheim il 30 giugno 2022, la valutazione del cartellino di Kramaric si attesta sui 15/17 milioni di euro.