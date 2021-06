Le strade di Juventus, Inter e Milan potrebbero incrociarsi sul mercato: il calciatore ha chiesto la cessione, valutazione di 30 milioni

Si cercano attaccanti. Lo fa la Juventus che, in attesa di capire come evolverà l’intreccio che coinvolge anche Ronaldo, deve comunque completare un reparto che lo scorso anno ha sofferto la lunga assenza di Dybala e i alti e bassi di Morata. Lo fa anche il Milan con Ibrahimovic finito sotto i ferri, la trattativa per Giroud che non si sblocca e la necessità di assicurare quanto meno un’alternativa a Pioli. E lo fa anche l’Inter che deve fare i conti con gli assalti per Lautaro Martinez e non esclude un intervento nel reparto offensivo.

Juventus, Inter e Milan che, secondo quanto riferisce la ‘Bild’, avrebbero messo gli occhi sullo stesso attaccante: Andrej Kramaric. Secondo il quotidiano tedesco, l’attaccante croato avrebbe chiesto all’Hoffenheim di essere ceduto e le tre italiane fanno parte delle società interessate. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio a sorpresa | Lo ‘porta’ Dybala

Calciomercato Juventus, idea Kramaric: anche Inter e Milan ci pensano

Per arrivare ad Andrej Kramaric serve però un investimento non certo contenuto. La valutazione fatta dal club tedesco, infatti, si aggira sui trenta milioni di euro. Non pochi per un attaccante che ha già compiuto 30 anni e che ha il contratto in scadenza nel 2022.

Il croato è reduce da un’ottima stagione con 25 reti totali messe a segno con 35 partite disputate con la maglia dell’Hoffenheim e che lo ha portato alla convocazione ad Euro 2020.